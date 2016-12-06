Законы Януковича вернулись на рынок газа

На сегодня нет ни одной крупной или средней фирмы-импортера, железнодорожные или автомобильные цистерны которой не были бы остановлены таможней самостоятельно, или по письменному или устному распоряжению Службы безопасности Украины. Последний раз такое происходило при "злочинной владе", когда силовые структуры "загоняли" весь импорт газа в компании "молодого бизнесмена" Сергея Курченко.

Одиночные случаи беспричинных арестов грузов начались еще в сентябре. За октябрь-ноябрь проблема стала системной, но говорить о ней открыто, не боясь гнева СБУ, смогли позволить себе только самые крупные операторы рынка. Открытое письмо, с жалобой на растущее давление на рынок газа со стороны СБУ, опубликовала Украинская ассоциация сжиженного газа.

Игроки поменьше жалуются анонимно, но и говорят откровеннее.

Причины ареста составов сначала озвучивались благородные: "подозрение в финансировании терроризма".

Официальных претензий или решений судов никому не предъявили. Позже, в качестве основной причины, сотрудники Службы стали озвучивать претензии к качеству. Как следователи правоохранительных органов, без особой подготовки и инструментального контроля, усмотрели недостатки качества в сжиженном газе, который еще не пересек границу Украины, тоже неизвестно. Никаких дальнейших разбирательств, официальных претензий, судебных решений опять не последовало. Последняя причина ареста нескольких тысяч тонн газа, которую сообщили одному из импортеров, - наличие в цистернах опасного вещества.

Причину, опять же, сотрудники Службы сообщили таможенникам в устной форме, в качестве объяснения требования об остановке и аресте составов.

Под какую компанию СБУ и таможня зачищают рынок импортного газа в 2016 году, методами времен сбежавшего "легитимного", пока не известно. Впрочем, высшее руководство ГФС пытается отстраниться от проблемы, отсылая все претензии в адрес СБУ.

А пока, некоторые импортеры уже объявили тотализатор, и принимают ставки на фамилию будущего олигарха, который станет "новым Курченко", но уже для Порошенко.

По материалам: Подробности