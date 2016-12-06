НАБУ не видит в "компромате Онищенко" темы для расследования

Опубликованный депутатом Александром Онищенко компромат о подкупе депутатов изучают в НАБУ, но в Единый реестр расследований дело не занесено, сообщает Украинска правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Опубликованная в СМИ информация нардепа Александра Онищенко о так называемой купле-продаже голосов парламентариев во время голосования в Верховной Раде изучается Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отметили в НАБУ.

"Подчеркиваем, любые громкие заявления, которые не подкреплены фактами, не могут быть основанием для внесения сведений в Единый реестр государственных расследований", - заявили в НАБУ.

В то же время Антикоррупционное агентство призывает Александра Онищенко уточнить, кому, когда и при каких обстоятельствах предлагались деньги.

"А также при наличии предоставить документальные подтверждения своих слов по подкупу депутатов отдельными государственными служащими для того, чтобы иметь возможность принять решение о дальнейших процессуальных действиях", - уточнили в НАБУ.

Напомним, ранее СМИ рассказали о компромате Онищенко на Порошенко. Депутат утверждал, что получил депутатский мандат, заплатив высокопоставленному парламентарию шесть миллионов долларов.