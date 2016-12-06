Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.96
USD
26.13
RUB
0.41
EUR
28.10
USD
26.09
RUB
0.41
EUR
28.89
USD
26.90
RUB
0.42
Новости
Украина
6 декабря 16, 13:11
НАБУ не видит в "компромате Онищенко" темы для расследования
Онищенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Информацию по "компромату на Порошенко" уже изучают антикоррупционеры.
Опубликованный депутатом Александром Онищенко компромат о подкупе депутатов изучают в НАБУ, но в Единый реестр расследований дело не занесено, сообщает Украинска правда со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
 
"Опубликованная в СМИ информация нардепа Александра Онищенко о так называемой купле-продаже голосов парламентариев во время голосования в Верховной Раде изучается Национальным антикоррупционным бюро Украины", - отметили в НАБУ.
 
"Подчеркиваем, любые громкие заявления, которые не подкреплены фактами, не могут быть основанием для внесения сведений в Единый реестр государственных расследований", - заявили в НАБУ.
 
В то же время Антикоррупционное агентство призывает Александра Онищенко уточнить, кому, когда и при каких обстоятельствах предлагались деньги.
 
"А также при наличии предоставить документальные подтверждения своих слов по подкупу депутатов отдельными государственными служащими для того, чтобы иметь возможность принять решение о дальнейших процессуальных действиях", - уточнили в НАБУ.
 
Напомним, ранее СМИ рассказали о компромате Онищенко на Порошенко. Депутат утверждал, что получил депутатский мандат, заплатив высокопоставленному парламентарию шесть миллионов долларов.
Korrespondent
Ещё по теме:
НАБУ проверяет декларации чиновников
НАБУ снова вызывает беглого Онищенко на допрос
ГПУ обыскивает НАБУ
Соцсети в шоке: ГПУ пришла в НАБУ – с обыском!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Хакеры взломали сайт Госказначейства Украины
noimageПорошенко едет на Житомирщину
noimageБезлер пророчит войну между ДНР и ЛНР
noimageМинюст ищет главного люстратора
noimageЗаконы Януковича вернулись на рынок газа
Лента новостей
Загрузка...