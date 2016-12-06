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Украина
6 декабря 16, 14:30
Безлер пророчит войну между ДНР и ЛНР
Безлер
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Один из лидеров сепаратистов раскритиковал главу ДНР Александра Захарченко.
Один из лидеров сепаратистов раскритиковал главу ДНР Александра Захарченко.

Между самопровозглашенными ДНР и ЛНР может разгореться настоящая война. Такой прогноз озвучил один из лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Безлер. Соответствующее заявление сегодня было опубликовано в сети ВКонтакте.

"Скоро можно услышать, что Луги мешают процветанию ДНР", – говорится в заявлении Безлера, опубликованном в соцсети ВКонтакте.

Он также добавил, что после этого глава ДНР Александр Захарченко "начнет брать Луганск".

Кроме того, Безлер удостоил Захарченко таких эпитетов, как "сказочный идиот" и "рекордсмен по взятию языком Киева".

"Может пора его отправить туда, куда он давно просится – в палату №6 больницы им Кащенко? Пусть там рассказывает о походах на Британию", – предложил Безлер.
Korrespondent
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