Порошенко едет на Житомирщину

Так, президент Украины посетит Житомирскую область - с рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил в рамках проведения торжеств ко Дню 25-летия ВСУ.

Порошенко вместе с командованием, министром обороны, а также главой Генштаба отправляется в Бердичев - чтобы вручить знамя 142 учебно-тренировочному центру недавно созданных мощных Сил спецопераций.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре Петр Порошенко посетил Норвегию – с официальным визитом. В рамках визита был проведен ряд встреч и переговоров. В том числе была проведена встреча Порошенко и короля Норвегии Харальда V.