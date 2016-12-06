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Новости
Украина
6 декабря 16, 14:31
Порошенко едет на Житомирщину
Порошенко
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Президент Петр Порошенко планирует шестого декабря посетить Бердичев.

Так, президент Украины посетит Житомирскую область - с рабочим визитом. Об этом глава государства сообщил в рамках проведения торжеств ко Дню 25-летия ВСУ.

Порошенко вместе с командованием, министром обороны, а также главой Генштаба отправляется в Бердичев - чтобы вручить знамя 142 учебно-тренировочному центру недавно созданных мощных Сил спецопераций.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре Петр Порошенко посетил Норвегию – с официальным визитом. В рамках визита был проведен ряд встреч и переговоров. В том числе была проведена встреча Порошенко и короля Норвегии Харальда V.
URA-Inform
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