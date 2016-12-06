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Новости
Украина
6 декабря 16, 14:33
Хакеры взломали сайт Госказначейства Украины
хакеры
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Хакеры взломали сайт Государственной казначейской службы Украины.

При переходе на сайт ведомства происходит переход на другой сайт. Кроме того, не загружается сайт Министерства финансов Украины. При этом при загрузке странички выскакивает сообщение, что то это только начало. 

Ты хотел спасти мир. Ты правда думал, что это будет так просто? Мы зажигаем фитель революции. Сейчас мы решаем, оно пошипит и остынет, или в самом деле воспламенится., - говорится в сообщении, размещенном на сайте.

Как сообщал УРА-Информ, ранее хакеры атаковали компьютерные системы Минобороны Японии и Сил самообороны страны.  
URA-Inform
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