Хакеры взломали сайт Госказначейства Украины (ФОТО)

Сайт Государственной казначейской службы взломан, на странице опубликовано сообщение хакеров.





При заходе на сайт www.treasury.gov.ua, автоматически перебрасывает на www.whoismrrobot.com.





"Привет, друг. А вот и мы, снова. Битва началась, но война далека от окончания. Силы остаются неконтролируемыми. Карты остаются спутанными. Даже после всего того, что случилось, кто контролирует ситуацию? Ты не прекратишь быть марионеткой, если ты никогда не видел веревок.





Ты хотел спасти мир. Ты правда думал, что это будет так просто?





Мы зажигаем фитель революции. Сейчас мы решаем, оно пошипит и остынет, или в самом деле воспламенится.





Наша настоящая работа только начинается", - говорится в сообщении, размещенном на сайте.













Отметим, что сайт на который перенаправляются желающие зайти на сайт Госказначейства может быть связан с фанатским движением американского сериала "Мистер Робот". Сериал рассказывыает об Эллиоте Алдерсоне — молодом инженере кибербезопасности, который по ночам является еще и хакером. Эллиот оказывается на перепутье, когда таинственный лидер подпольной хакерской группы пытается завербовать его, чтобы уничтожить корпорацию, где он работает. Сериал уже получил "Золотой Глобус" в новминации "Лучший сериал".





Напомним, в 24 августа хакеры взломали страницы Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины в социальных сетях и разместили на них провокационные записи.



