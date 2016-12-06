Захарченко мечтатет захватить Великобританию

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о необходимости захватить Великобританию, чтобы наступил золотой век России. Об этом боевик сказал в интервью телеканалу Царьград ТВ.

"Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую", — объявил он.

Все "зло судьбы российской", утверждает Захарченко, от англосаксов: "Если мы ее возьмем (Британию), то по всем там нашим предсказаниям, наступит золотой век России. Мы вернем под контроль ту территорию, которая потеряла Российская империя, плюс заберем свое, что должны были получить еще начиная с Крымской войны ", - сказал Захарченко.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Александр Захарченко пригрозил личной местью военным ВСУ , СБУ и разведчикам.