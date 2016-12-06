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Новости
Украина
6 декабря 16, 15:32
Пулемет Максим будут использовать в АТО
Пулемет Максим
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Максим, говорят в ВСУ, не требует замены ствола после интенсивной стрельбы.
Максим, говорят в ВСУ, не требует замены ствола после интенсивной стрельбы.

Минобороны разрешило использовать в АТО пулемет Максим 1910 года выпуска, пишут Украинские новости.

Как заявил начальник ВСУ Николай Шевцов, пулемет Максим предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 000 м: "Некоторые подразделения ВСУ используют этот пулемет в АТО, на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня".

Он подчеркнул, что пулемет Максим имеет преимущество в том, что не требует замены ствола после интенсивной стрельбы.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Украина поднялась в Глобальном индексе милитаризации с 23-го на 15-е место.
Korrespondent
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