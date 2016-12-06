Комитет Рады о деле Новинского: Мало доказательств

Комитет Верховной Рады передал в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от Оппоблока Вадима Новинского, в котором сказано, что комитет не получил достаточно доказательств.

Ранее ГПУ приняла постановление о снятии неприкосновенности с Новинского. Утверждается, что он был соучастником похищения личного помощника покойного предстоятеля УПЦ Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинки.

Согласно заключению комитета, в представлении есть оценочные суждения. Также сказано, что генпрокурор Юрий Луценко не предоставил достаточно доказательств вины Новинского, а лишь подчеркнул, что ГПУ планирует их собирать.

"Комитет не получил достаточно доказательств о совершении преступления Вадимом Новинским, которое указано в представлении, подписанном генеральным прокурором", - отметил первый заместитель комитета Павел Пинзеник.

По его словам, заключение комитета будет направлено председателю Рады Андрею Парубию, после чего вопрос о предоставлении согласия на привлечение к ответственности Новинского будет внесен в повестку дня.