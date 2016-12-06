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Украина
6 декабря 16, 17:01
Комитет Рады о деле Новинского: Мало доказательств
Новинский
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Снятие неприкосновенности с Новинского теперь будут рассматривать в парламенте.
Снятие неприкосновенности с Новинского теперь будут рассматривать в парламенте.

Комитет Верховной Рады передал в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от Оппоблока Вадима Новинского, в котором сказано, что комитет не получил достаточно доказательств.

Ранее ГПУ приняла постановление о снятии неприкосновенности с Новинского. Утверждается, что он был соучастником похищения личного помощника покойного предстоятеля УПЦ Владимира, архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинки.

Согласно заключению комитета, в представлении есть оценочные суждения. Также сказано, что генпрокурор Юрий Луценко не предоставил достаточно доказательств вины Новинского, а лишь подчеркнул, что ГПУ планирует их собирать.

"Комитет не получил достаточно доказательств о совершении преступления Вадимом Новинским, которое указано в представлении, подписанном генеральным прокурором", - отметил первый заместитель комитета Павел Пинзеник.

По его словам, заключение комитета будет направлено председателю Рады Андрею Парубию, после чего вопрос о предоставлении согласия на привлечение к ответственности Новинского будет внесен в повестку дня.

Напомним, в прошлый раз Комитет отложил вердикт по Новинскому, попросив Луценко предоставить дополнительные материалы, высказанные депутатами в ходе обсуждения представления.
Korrespondent
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