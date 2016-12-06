Грызлов в Минске требует изменений в конституцию Украины

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе возможно только после решения политических вопросов и внесения изменений в Конституцию Украины, сообщает Интерфакс.

По его мнению, предоставление особого статуса отдельным регионам Донбасса позволит утвердить "прочный мир".

"В случае с Донбассом речь идёт, в первую очередь, о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий", - заявил Грызлов.

Вступление в силу данного закона, по мнению Бориса Грызлова, должно осуществиться на основе выполнения так называемой "формулы Штайнмайера".

Напомним, ранее эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor заявили, что изменения в Евросоюзе и США могут позволить Кремлю усилить влияние на страны бывшего СССР, поэтому Украине, возможно, придется пойти на уступки в вопросе реализации Минских соглашений.