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Новости
Украина
6 декабря 16, 17:26
Грызлов в Минске требует изменений в конституцию Украины
Грызлов
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Представитель России Борис Грызлов настаивает на особом статусе для Донбасса.
Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе возможно только после решения политических вопросов и внесения изменений в Конституцию Украины, сообщает Интерфакс.
 
По его мнению, предоставление особого статуса отдельным регионам Донбасса позволит утвердить "прочный мир".
 
"В случае с Донбассом речь идёт, в первую очередь, о вступлении в силу закона об особом статусе соответствующих территорий", - заявил Грызлов.
 
Вступление в силу данного закона, по мнению Бориса Грызлова, должно осуществиться на основе выполнения так называемой "формулы Штайнмайера".
 
Напомним, ранее эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor заявили, что изменения в Евросоюзе и США могут позволить Кремлю усилить влияние на страны бывшего СССР, поэтому Украине, возможно, придется пойти на уступки в вопросе реализации Минских соглашений.
Korrespondent
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