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Украина
7 декабря 16, 09:05
Боевики из гранатометов обстреляли Пункт пропуска "Марьинка"
АТО,
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Обстрелы со стороны российских наемников и боевиков во вторник, 6 декабря, значительно усилились.

За прошедшие сутки противник 45 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, только на Донецком направлении из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял Авдеевку, Луганское и Светлодарск. Под Луганским вчера целый день работал снайпер.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и зенитных установок боевики неоднократно боевики вели огонь по населенным пунктам Крымское, Новозвановка, Новоалександровк и Станица Луганская. Из стрелкового оружия была обстреляна Катериновку.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Широкино, Чермалыку, Марьинке, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия - по Новотроицкому, Старогнатовке, Широкино, Гнутово и Павлополе.

Из автоматических гранатометов оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера из-за обстрелов террористов в сторону контрольного пункта въезда-выезда " Марьинка" были временно приостановлены пропускные операции.
URA-Inform
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