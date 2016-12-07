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Украина
7 декабря 16, 11:26
ОБСЕ заявляет о 13 взрывах в Дебальцево за час
ОБСЕ
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Наблюдатели миссии зафиксировали взрывы неизвестного происхождения.
Находясь в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка) 5 декабря наблюдатели на протяжении 1 часа 10 минут слышали 13 взрывов неопределенного происхождения в 4-8 км к северо-западу. Об этом сообщает пресс-служба миссии.
 
Камера СММ на шахте Октябрьская (9 км к северо-западу от центра Донецка) зафиксировала один взрыв неопределенного происхождения в 4-6 км к северо-востоку. В оккупированной Ясиноватой (16 км к северо-востоку от Донецка) команда СММ, наблюдая за ситуацией в течение пяти часов, слышала три взрыва неопределенного происхождения в 6-8 км к юго-востоку от своей позиции.
 
Камера ОБСЕ  в Авдеевке зафиксировала один снаряд неустановленного типа, который пролетал с востока на запад, а также четыре взрыва неопределенного происхождения в 5-7 км к юго-востоку.
 
Ночью с 4 на 5 декабря камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала 21 взрыв неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северо-востоку, как минимум 85 трассирующих снарядов с запада на восток, а также еще 20 - с востока на запад.
 
"Как в Донецкой, так и в Луганской областях СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня по сравнению с предыдущим периодом (с вечера 3 декабря до вечера 4 декабря)", - отметили в пресс-службе.
 
Напомним, 11 ноября миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала семь тысяч нарушений режима прекращения огня за неделю.
Korrespondent
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