Кучма вылетел на заседание контактной группы в Минск

Представитель Украины в политической подгруппе Леонид Кучма, по информации его пресс-секретаря Дарки Олифер, уже вылетел в Минск. В то же время, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщила, что заседание сегодня состоится во всех четырех подгрупп.

Сегодня Украина намерена поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево, написала политик, добавив, что освобождение заложников до новогодних праздников станет ключевой задачей на встрече в Минске.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Кучма заявил, что говорить сейчас о перспективе подписания документа по урегулированию ситуации на Донбассе не возможно. Он не видит возможности до конца года, что бы министры иностранных дел подписали документ, который отвечает на большинство украинских вопросов.