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Новости
Украина
7 декабря 16, 13:00
Кучма вылетел на заседание контактной группы в Минск
Кучма
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В среду, 7 декабря, в Минске вновь соберется трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе.

Представитель Украины в политической подгруппе Леонид Кучма, по информации его пресс-секретаря Дарки Олифер, уже вылетел в Минск. В то же время, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, сообщила, что заседание сегодня состоится во всех четырех подгрупп.

Сегодня Украина намерена поднимать вопрос демилитаризации Дебальцево, написала политик, добавив, что освобождение заложников до новогодних праздников станет ключевой задачей на встрече в Минске.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Кучма заявил, что говорить сейчас о перспективе подписания документа по урегулированию ситуации на Донбассе не возможно. Он не видит возможности до конца года, что бы министры иностранных дел подписали документ, который отвечает на большинство украинских вопросов.
URA-Inform
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