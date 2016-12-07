Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.01
USD
26.10
RUB
0.41
EUR
27.87
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
28.87
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Украина
7 декабря 16, 13:03
В Украине свирепствует новый вирус H2N2 "Гонконг"
грипп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По состоянию на сегодняшний день по всей Украине бушует новый для Украины гриппа H2N2 Гонконг.

Инфекция больше всего поражает детей и пожилых людей. С таким вирусом ни разу не встречались ни киевляне, ни украинцы вообще.

Об этом в среду утром, 7 декабря, рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной продпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. В то же время он заверил, что ситуация на сегодняшний день ежедневно мониторится и можно сказать, что за прошедшую неделю зафиксировано превышение эпидпорога в Киеве всего на 4%.

Он также рассказал, что еще есть вирус гриппа В, вирус гриппа H1N1 и его больше всего. В этом случае обычные симптомы как и при другом гриппе, но группа риска для этого вируса это дети до трех лет, прежде всего до одного года и пожилые люди старше 65 лет.

В то же время Рубан пояснил, что ежедневно в Украине регистрируется до шести тысяч заболевших гриппом и это полностью соответствует сезонным показателям. Однако есть и негативные показатели.

В дошкольных учреждениях, школах, лицеях идет повышение уровня заболеваемости, поэтому необходимо внедрять отдельные по группам ограничительные меры именно в школах и учебных заведениях, - отметил он, добавив, что в частности, по Киеву наибольшие показатели заболеваемости среди детского населения до 14 лет.

Вместе с тем, по его словам, говорить об эпидемии в столице рано, поскольку показателей таких нет.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Рубан рассказал, что в этом году в Украине ожидается три штамма гриппа. Кроме традиционных калифорнийского H1N1 и гриппа типа В, будет циркулировать грипп "Гонконг" Н2N2, который распространится по территории Украины впервые .
URA-Inform
Ещё по теме:
Рейтинг самых дорогих городов в мире
Financial Times: Демократия нынче в упадке по всему миру
Ассанж раскрывает секреты Запада в угоду России
Минторговли США расширяет санкционный список против РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кучма вылетел на заседание контактной группы в Минск
noimageОБСЕ заявляет о 13 взрывах в Дебальцево за час
noimageБоевики из гранатометов обстреляли пункт пропуска "Марьинка"
noimageГрызлов в Минске требует изменений в конституцию Украины
noimageКомитет Рады о деле Новинского: Мало доказательств
Лента новостей
Загрузка...