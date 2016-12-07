В Украине свирепствует новый вирус H2N2 "Гонконг"

Инфекция больше всего поражает детей и пожилых людей. С таким вирусом ни разу не встречались ни киевляне, ни украинцы вообще.

Об этом в среду утром, 7 декабря, рассказал журналистам исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной продпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. В то же время он заверил, что ситуация на сегодняшний день ежедневно мониторится и можно сказать, что за прошедшую неделю зафиксировано превышение эпидпорога в Киеве всего на 4%.

Он также рассказал, что еще есть вирус гриппа В, вирус гриппа H1N1 и его больше всего. В этом случае обычные симптомы как и при другом гриппе, но группа риска для этого вируса это дети до трех лет, прежде всего до одного года и пожилые люди старше 65 лет.

В то же время Рубан пояснил, что ежедневно в Украине регистрируется до шести тысяч заболевших гриппом и это полностью соответствует сезонным показателям. Однако есть и негативные показатели.

В дошкольных учреждениях, школах, лицеях идет повышение уровня заболеваемости, поэтому необходимо внедрять отдельные по группам ограничительные меры именно в школах и учебных заведениях, - отметил он, добавив, что в частности, по Киеву наибольшие показатели заболеваемости среди детского населения до 14 лет.

Вместе с тем, по его словам, говорить об эпидемии в столице рано, поскольку показателей таких нет.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Рубан рассказал, что в этом году в Украине ожидается три штамма гриппа. Кроме традиционных калифорнийского H1N1 и гриппа типа В, будет циркулировать грипп "Гонконг" Н2N2, который распространится по территории Украины впервые .