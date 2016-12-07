Рада просит мир признать Голодомор геноцидом украинцев

Верховная Рада обратилась к демократическим государствам о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа. Соответствующее обращение на заседании в среду, 7 декабря, поддержали 233 нардепа.

"Украина в 1932-1933 года пережила страшную трагедию – Голодомор, который забрал миллионы человеческих жизней.





Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессии несогласных, сознательно создав для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение", – говорится в обращении.





Депутаты подчеркивают, что такая политика режима – преступление против человечности в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступлений геноцида и наказание за него.





Напомним, в ноябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко поручил МИД продолжать работу по признанию мировым сообществом Голодомора геноцидом украинского народа.



