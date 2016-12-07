На Днепропетровщине объявлена эпидемия гриппа

Такие данные превышают эпидемиологический порог. В связи с чем в области объявлено эпидемию гриппа.

Об этом в среду утром, 7 декабря, сообщили журналистам в департаменте здравоохранения Днепропетровской областной государственной областной администрации. Там пояснили, что врачи работают в масках, а во всех больницах открыли отдельные кабинеты для приема пациентов с повышенной температурой.

По данным департамента больше всего заболевших зафиксировано в Терновке, Новомосковске и Каменском, а также в Днепровском, Павлоградском и Новомосковском районах. Их общего числа заболевших почти 70% это дети, - отметили в ОГА, добавив, что некоторые школы и классы области уже закрыты на карантин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной продпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что по всей Украине бушует новый для Украины гриппа H2N2 "Гонконг". Инфекция больше всего поражает детей и пожилых людей. С таким вирусом ни разу не встречались ни киевляне, ни украинцы вообще, - заверил он.