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Новости
Украина
7 декабря 16, 17:39
"Антонов" предложил Трампу свой самолет
Антонов
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Украинское госпредприятие Антонов предложило избранному президенту США Дональду Трампу сделать их самолет бортом №1.

Такое предложение поступило от предприятия в Twitter. "Может лучше рассмотреть самолет Антонов в качестве "борта номер один", – прокомментировало в Twitter украинское предприятие сообщение Трампа об отказе от слишком дорогого Boeing.

Глава Белого дома ранее заявил, что контракт Boeing с правительством США на постройку президентского борта "номер один" следует отменить из-за слишком высокой цены.

"Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше $4 млрд. Отмените заказ!" – написал Трамп в Twitter.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Трамп уволил сына своего будущего советника.
URA-Inform
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