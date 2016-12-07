"Антонов" предложил Трампу свой самолет

Такое предложение поступило от предприятия в Twitter. "Может лучше рассмотреть самолет Антонов в качестве "борта номер один", – прокомментировало в Twitter украинское предприятие сообщение Трампа об отказе от слишком дорогого Boeing.

Глава Белого дома ранее заявил, что контракт Boeing с правительством США на постройку президентского борта "номер один" следует отменить из-за слишком высокой цены.

"Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше $4 млрд. Отмените заказ!" – написал Трамп в Twitter.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Трамп уволил сына своего будущего советника.