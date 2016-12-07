В Киеве возле "Петровки" сносят киоски

На проспекте Бандеры, 16, (бывший Московский проспект) возле станции метро Петровка сносят киоски.

Издание Сегодня со ссылкой на мэрию, пишет, что демонтаж плановый, поскольку в последнее время запланировано демонтировать 140 киосков, в которых незаконно торговали алкоголем.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 марта Киевсовет запретил продажу алкоголя в киосках. Но апелляционный админсуд Киева отменил запрет на продажу алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФах).