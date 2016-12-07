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Новости
Украина
7 декабря 16, 17:41
В Киеве возле "Петровки" сносят киоски
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Возле станции метро Петровка происходит демонтаж МАФов.
На проспекте Бандеры, 16, (бывший Московский проспект) возле станции метро Петровка сносят киоски. 
 
Издание Сегодня со ссылкой на мэрию, пишет, что  демонтаж плановый, поскольку в последнее время запланировано демонтировать 140 киосков, в которых незаконно торговали алкоголем.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 17 марта Киевсовет запретил продажу алкоголя в киосках. Но апелляционный админсуд Киева отменил запрет на продажу алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФах).
 
Korrespondent
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