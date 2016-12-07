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Новости
Украина
7 декабря 16, 18:12
Брюссель готов озвучить первый этап остановки "безвиза"
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В Брюсселе могут озвучить дату первого периода приостановления безвиза.

Сегодня, 7 декабря, во время сегодняшних переговоров в виде триалога об алгоритме приостановления либерализации визового режима для третьих стран в Брюсселе стороны могут договориться о времени первого периода приостановления в девять месяцев.

Такое заявление у себя на странице в Twitter разместил бельгийский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Триалог о механизме приостановления безвизового режима начнется в 17:00 (18:00 по Киеву – прим. ред.). Может быть достигнуто компромисс относительно времени первого периода приостановления - 9 месяцев", – гласит публикация.

При этом Йозвяк отметил, что достижение соглашения в рамках триалога о механизме приостановления безвизового режима «может быть трудным».

"Совет ЕС и Европарламент далеки друг от друга по этому важному вопросу", – написал Йозвяк.

Как сообщал "УРА-Информ", по мнению известного экономиста предоставление безвиза Украине ничего не даст. Для отъезда за границу в рамках обучения или на работу все равно стоит оформить специальные документы, считает Алексей Плотников.
URA-Inform
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