Штайнмайер о причинах провала переговоров по Донбассу

Неопределенность в политике нового президента США Дональда Трампа повлияла на провал переговоров по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Германии и глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, в России и Украине все еще не уверены, какой именно будет внешняя политика президента США Дональда Трампа. А это значит - что на сегодня есть мало шансов для достижения прогресса в реализации минских соглашений - заявил Штайнмайер. Он подчеркнул, что все еще не известно, как построят отношения Россия и США.

Как сообщалось, Штайнмайер ранее сообщил про угрозу войны в Европе.