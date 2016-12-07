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Новости
Украина
7 декабря 16, 18:40
Штайнмайер о причинах провала переговоров по Донбассу
Штайнмайер
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Франк-Вальтер Штайнмайер связал неопределенность внешней политики США с провалом переговоров по вопросу Донбасса.

Неопределенность в политике нового президента США Дональда Трампа повлияла на провал переговоров по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Германии и глава ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, в России и Украине все еще не уверены, какой именно будет внешняя политика президента США Дональда Трампа. А это значит - что на сегодня есть мало шансов для достижения прогресса в реализации минских соглашений - заявил Штайнмайер. Он подчеркнул, что все еще не известно, как построят отношения Россия и США.

Как сообщалось, Штайнмайер ранее сообщил про угрозу войны в Европе.
URA-Inform
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