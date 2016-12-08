ВР хочет сделать католическое Рождество выходным днем

На сайте Верховной Рады появился законопроект, которым предлагается признать 25 декабря выходным днем в Украине.





Авторами этого документа являются 24 депутата от разных фракций.





В частности, законопроектом предлагается внести в Кодекс законов о труде касательно праздничных и нерабочих дней следующий пункт: «25 декабря и 7 января — Рождество Христово».





В пояснительной записке к проекту закона сказано, что в Украине насчитывается «около 11 000 религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, которые празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря».





«Для многих украинцев эта дата также является приемлемой, учитывая оптимизацию празднования религиозного праздника Рождества Христова, который сопровождается постом, и светского — Нового года», — добавляется в документе.





На данный момент законопроект передан на рассмотрение комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.





Как сообщалось ранее, на сайте петиций к президенту Украины появилось предложение изменить новогоднюю традицию в Украине.







