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Украина
8 декабря 16, 10:21
В Самаре ночью экстренно сел самолет из Киева
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Пилотам пришлось посадить лайнер из-за буйного пассажира на борту.

Самолет Airbus вынужденно приземлился в ночь на четверг в аэропорту "Курумоч" Самары из-за пьяного пассажира. Об этом сообщила заместитель Куйбышевского транспортного прокурора Дарья Калиничева, пишет Интерфакс.

"Около 2:00 Airbus A319, следовавший по маршруту "Киев – Алма-Ата", совершил незапланированную посадку в связи с нахождением на борту буйного пассажира 1983 года рождения. Он был снят с рейса. В 4:45 лайнер вылетел в пункт назначения", – сказала Калиничева.

Она уточнила, что нарушитель является гражданином Узбекистана, он был пьян, и, помимо прочего, ударил летевшую с ним жену. На него составлены протоколы за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте и хулиганство.

Полиция проводит проверку по факту незапланированной посадки пассажирского самолета.

Как сообщалось, в ноябре в аэропорту Цюриха совершил аварийную посадку Boeing-777 авиакомпании Qatar Airways, совершавший перелет из Майами в Доху. Причиной посадки стало неожиданное задымление в кабине пилота.
Korrespondent
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