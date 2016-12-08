В Украине потеплеет и пройдут дожди

В Украине с четверга, 8 декабря, незначительно потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"На подходе с северо-запада к нам идут снег, который в течение дня будет переходить в дождь. Потому начнется постепенное потепление. Это потепление усилится в выходные", – прогнозирует синоптик.

Диденко отметила, что в пятницу Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и влажного теплого воздуха, "поэтому практически везде пройдут дожди".





Температура воздуха даже ближайшей ночью будет около или выше нуля, лишь на западе и востоке ожидаются местами до 1…5 градусов мороза. А днем 9 декабря везде ожидается 0..+5, на юге воздух прогреется до +7 градусов.





В то же время синоптик уточнила, что морозы в страну вернутся уже со вторника, 13 декабря.





Напомним, с начала снегопадов в Украине спасатели вытянули 840 автомобилей, застрявших на обочинах и съехавших в кюветы.



