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Новости
Украина
8 декабря 16, 11:14
В Украине потеплеет и пройдут дожди
потепление
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Минусовая температура сохранится на западе и востоке.
Минусовая температура сохранится на западе и востоке.

В Украине с четверга, 8 декабря, незначительно потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"На подходе с северо-запада к нам идут снег, который в течение дня будет переходить в дождь. Потому начнется постепенное потепление. Это потепление усилится в выходные", – прогнозирует синоптик.

Диденко отметила, что в пятницу Украина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и влажного теплого воздуха, "поэтому практически везде пройдут дожди".

Температура воздуха даже ближайшей ночью будет около или выше нуля, лишь на западе и востоке ожидаются местами до 1…5 градусов мороза. А днем 9 декабря везде ожидается 0..+5, на юге воздух прогреется до +7 градусов.

В то же время синоптик уточнила, что морозы в страну вернутся уже со вторника, 13 декабря.

Напомним, с начала снегопадов в Украине спасатели вытянули 840 автомобилей, застрявших на обочинах и съехавших в кюветы.
Korrespondent
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