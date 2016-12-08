Парламент Британии поддержал план правительства по Brexit

Палата общин парламента Великобритании поддержала пошаговый плана правительства Терезы Мэй о выходе страны из состава Евросоюза.

Как сообщают британские СМИ, 448 депутатов проголосовали "за", 75 – "против". Формальные переговоры с Брюсселем по поводу Brexit начнутся не позднее конца марта будущего года.

Со своей стороны, правительство пообещало обнародовать основные детали предстоящего переговорного процесса с ЕС, не вдаваясь при этом в подробности, разглашение которых может ослабить позиции Британии на переговорах.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 ноября Высокий суд Лондона вынес решение, что британское правительство не может начать процедуру выхода из Евросоюза без одобрения парламента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к парламенту с требованием не создавать препятствий на пути выхода страны из ЕС. По ее мнению, результаты референдума от 23 июня совершенно ясны.

Ранее сообщалось, что Великобритания может подать заявку на выход из Евросоюза в начале 2017 года.