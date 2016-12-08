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Новости
Украина
8 декабря 16, 11:18
Крым завернул назад в Украину более тысячи тонн продуктов
Крым
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Все эти товары якобы не соответствовали действующим нормам.
Все эти товары якобы не соответствовали действующим нормам.

В ноябре из Крыма в Украину было возвращено более тысячи тонн продуктов, сообщает пресс-служба крымского управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проверили в автомобильных пунктах пропуска на границе 1,102 тонны (431 партия) продукции животного происхождения, которую граждане пытались провезти в Крым в ручной клади, и 330 яиц (шесть партий). Все эти товары не соответствовали действующим нормам.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора отправили обратно в Украину 36 голов (28 партий) непродуктивных животных и декоративную птицу. Утверждается, что у перевозчиков не было необходимых документов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Россельхознадзоре заявили, что Крым не заметил продовольственную блокаду со стороны Украины, поскольку основной объем продуктов поступает на полуостров через Керченскую переправу.

Блокада Крыма началась 20 сентября 2015 года. Тогда несколько сотен активистов заблокировали дорогу для грузового транспорта в Крыму. Позже началась энергетическая блокада - были повалены линии электропередач, снабжающие полуостров электричеством. 16 января 2016 года активисты сняли блокаду после введения украинскими властями ограничений против Крыма.

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Korrespondent
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