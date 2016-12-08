Новинский: Мне дали гражданство по просьбе Порошенко

Помощь в получении украинского гражданства олигарху Вадиму Новинскому оказал Петр Порошенко. Об этом нардеп заявил с трибуны Верховной Рады на заседании, посвященном снятию неприкосновенности с Новинского.

Новинский передал спикеру парламента Андрею Парубию якобы письмо Порошенко, адресованное президенту Виктору Януковичу. В то время Порошенко занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

"Основанием для предоставления мне гражданства ... была просьба Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо, вот его подпись", - заявил Новинский, демонстрируя документ с трибуны.

По словам Новинского, в письме указано, что владелец Смарт-холдинга имеет "особые заслуги перед Украиной".

Заявление Новинского вызвало оживление в зале и аплодисменты его сторонников.

Ранее Порошенко поручал провести проверку получения Новинским гражданства Украины.