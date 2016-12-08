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Новости
Украина
8 декабря 16, 12:43
Новинский: Мне дали гражданство по просьбе Порошенко
Новинский
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Нардеп заявил, что у него есть письменная просьба Порошенко к Януковичу.
Нардеп заявил, что у него есть письменная просьба Порошенко к Януковичу.

Помощь в получении украинского гражданства олигарху Вадиму Новинскому оказал Петр Порошенко. Об этом нардеп заявил с трибуны Верховной Рады на заседании, посвященном снятию неприкосновенности с Новинского.

Новинский передал спикеру парламента Андрею Парубию якобы письмо Порошенко, адресованное президенту Виктору Януковичу. В то время Порошенко занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова. 

"Основанием для предоставления мне гражданства ... была просьба Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо, вот его подпись", - заявил Новинский, демонстрируя документ с трибуны. 

По словам Новинского, в письме указано, что владелец Смарт-холдинга имеет "особые заслуги перед Украиной". 

Заявление Новинского вызвало оживление в зале и аплодисменты его сторонников. 

Ранее Порошенко поручал провести проверку получения Новинским гражданства Украины. 
Korrespondent
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