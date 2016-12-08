Переселенцы возвращаются на оккупированный Донбасс

Дело в том, что людям было очень непросто устроить жизнь. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам граждан в Украине Фиона Фрейзер – в рамках представления 16-го Доклада про ситуацию с правами человека в Украине.

Миссия зафиксировала случаи, когда жизнь переселенцев становилась настолько невыносимой, что люди просто не имели другого выхода, как вернуться на контролируемые вооруженными группами территории - сказала Фрейзер.

Как сообщалось, в Украине пристановили выплаты 318 тысячам переселенцев.