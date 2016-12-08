Депутаты ограничили ввоз в Украину печатной продукции из РФ

Депутат также ограничили ее ввоз на территорию Украины. За соответствующее решение отдали свои голоса 237 народных депутата. Таким образом сегодня парламент принял законопроект №5114 "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", согласно которому запрещается использование печатных средств массовой информации и издательской продукции для:

призывов к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя или территориальной целостности Украины

пропаганды войны, насилия и жестокости

разжигания расовой, национальной, религиозной вражды

пропаганды коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики

популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ сотрудников государства-агрессора, сотрудников советских органов государственной безопасности, который оправдывают или признают правомерным оккупацию территории Украины.

Законом также предусматривается предоставить центральному органу исполнительной власти, реализующему госполитику в издательской сфере, полномочия по принятию решения на основании выводов экспертного совета об отнесении издательской продукции, имеющей происхождения (изготовленной) и/или которая ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, к запрещенной к распространению в Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент принял резолюции о противодействии российским средствам массовой информации, которые ведут в отношении стран Евросоюза "враждебную пропаганду".