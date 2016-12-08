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Новости
Украина
8 декабря 16, 15:24
Комитет Европарламента одобрил механизм приостановки безвиза
безвизовый режим
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Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам в четверг, 8 декабря, на заседании поддержал механизм приостановки безвизового режима со странами третьего мира.

Вопрос был внесен в повестку дня прошлой недели, однако только сегодня евродепутаты смогли за него проголосовать. Теперь, следующим шагом является голосование на пленарном заседании Европарламента.

По данным служб Евросоюза, это может произойти 18 января 2017 года.

Напомним, переговоры между Европейским парламентом и Советом послов ЕС о так называемом механизме приостановки безвизового режима со странами третьего мира, которые состоялись вчера, 7 декабря, поздно вечером, завершились успешно.

Как сообщал УРА-Информ, президент Порошенко выразил надежду, что Украина получила надежду после вчерашних договоренностей. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его остановки.
URA-Inform
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