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Украина
8 декабря 16, 15:25
Девушка "в рамках квеста" прыгнула с многоэтажки в Мариуполе
скорая
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Незадолго до смерти девушка опубликовала фото с многоэтажки в социальной сети.
Незадолго до смерти девушка опубликовала фото с многоэтажки в социальной сети.

В Мариуполе 15-летняя девушка выпрыгнула с тринадцатого этажа дома, покончив жизнь самоубийством. По словам ее друзей, это могло произойти "в рамках квеста", сообщает сайт полиции.

В личных вещах девушки правоохранители нашли блокнот с записями суицидального характера, а ее родители и друзья рассказали, что она была замкнутой и застенчивой девушкой и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

"Девушка была подписана на группу в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках квеста. Среди них - продержать руку над огнем в течение нескольких секунд, а затем проколоть обожженное место иглой. Ее последним заданием было спрыгнуть с многоэтажки", - сообщила полиция.

По словам свидетелей, незадолго до смерти в социальной сети девушка оставила записи суицидального характера и прикрепила фото с многоэтажки.

По информации местных СМИ, девушка прыгнула днем. У нее в руках был мобильный телефон, а в ушах - наушники.

Полицейские проверяют все возможные варианты ее гибели, устанавливают свидетелей. Параллельно правоохранители выясняют, что делали отец и мать погибшей, ее близкие, чтобы помочь ей и предупредить трагедию.

Korrespondent
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