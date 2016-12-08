Девушка "в рамках квеста" прыгнула с многоэтажки в Мариуполе

В Мариуполе 15-летняя девушка выпрыгнула с тринадцатого этажа дома, покончив жизнь самоубийством. По словам ее друзей, это могло произойти "в рамках квеста", сообщает сайт полиции.

В личных вещах девушки правоохранители нашли блокнот с записями суицидального характера, а ее родители и друзья рассказали, что она была замкнутой и застенчивой девушкой и неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

"Девушка была подписана на группу в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках квеста. Среди них - продержать руку над огнем в течение нескольких секунд, а затем проколоть обожженное место иглой. Ее последним заданием было спрыгнуть с многоэтажки", - сообщила полиция.

По словам свидетелей, незадолго до смерти в социальной сети девушка оставила записи суицидального характера и прикрепила фото с многоэтажки.

По информации местных СМИ, девушка прыгнула днем. У нее в руках был мобильный телефон, а в ушах - наушники.

Полицейские проверяют все возможные варианты ее гибели, устанавливают свидетелей. Параллельно правоохранители выясняют, что делали отец и мать погибшей, ее близкие, чтобы помочь ей и предупредить трагедию.