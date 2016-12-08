Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.92
USD
26.02
RUB
0.41
EUR
27.47
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Украина
8 декабря 16, 15:28
В Украине католическое Рождество станет праздником
католики
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Народным депутатам Украины предлагают сделать 25 декабря праздничным днем.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Как сказано, в частности, в пояснительной записке к документу, который внесла в Раду группа депутатов, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин.

Это составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины и они празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определенный на законодательном уровне как выходной день, - говорится в сообщении. 

Как объясняют авторы законопроекта, его принятие будет способствовать объединению и взаимопониманию между христианскими религиозными общинами.

Как сообщалось, в Киеве на новогодние праздники ожидается пребывание пяти миллионов человек.
URA-Inform
Ещё по теме:
Как будет отмечать свой день рождения Путин?
Украинцы в октябре будут отдыхать дольше
Порошенко опубликовал видеоролик ко Дню Защитника (ВИДЕО)
В Киеве уже устанавливают новогоднюю иллюминацию
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Девушка "в рамках квеста" прыгнула с многоэтажки в Мариуполе
noimageКомитет Европарламента одобрил механизм приостановки безвиза
noimageДепутаты ограничили ввоз в Украину печатной продукции из РФ
noimageПереселенцы возвращаются на оккупированный Донбасс
noimageiPhone 8 выйдет в красном цвете
Лента новостей
Загрузка...