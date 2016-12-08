В Украине католическое Рождество станет праздником

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента. Как сказано, в частности, в пояснительной записке к документу, который внесла в Раду группа депутатов, на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11 тысяч религиозных католических и протестантских общин.

Это составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины и они празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает этот религиозный праздник в другой день, чем определенный на законодательном уровне как выходной день, - говорится в сообщении.

Как объясняют авторы законопроекта, его принятие будет способствовать объединению и взаимопониманию между христианскими религиозными общинами.

Как сообщалось, в Киеве на новогодние праздники ожидается пребывание пяти миллионов человек.