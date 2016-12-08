ДНР обвиняет ВСУ в обстреле Донецка

Куйбышевский район Донецка в ночь на 8 декабря попал под обстрел артиллерийских орудий калибра 122 мм, утверждает сепаратисткое агентство ДАН.

"Мы нашли множество осколков от снарядов калибра 122 мм. Многочисленные воронки и осколки свидетельствуют о том, что огонь по жилому кварталу города велся именно из орудий", – цитирует агентство представителя командования ДНР.

ДАН также пишет, что "установлен факт повреждения 13 жилых домов по улицам Химиков, Гродненская, Северодвинская, Арбатская, Дружбы и Лесхозная". А в концерне Донбассгаз им сообщили, что аварийно-диспетчерская служба зафиксировала там многочисленные повреждения распределительных газопроводов.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 20 обстрелов по позициям украинских военых, в том числе и из артиллерии калибром 152 и 122 мм.