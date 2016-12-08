Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.92
USD
26.02
RUB
0.41
EUR
27.47
USD
25.74
RUB
0.41
EUR
28.86
USD
26.84
RUB
0.42
Новости
Украина
8 декабря 16, 17:55
ДНР обвиняет ВСУ в обстреле Донецка
донецк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сообщается о повреждениях 13 жилых домов.
Сообщается о повреждениях 13 жилых домов.

Куйбышевский район Донецка в ночь на 8 декабря попал под обстрел артиллерийских орудий калибра 122 мм, утверждает сепаратисткое агентство ДАН.

"Мы нашли множество осколков от снарядов калибра 122 мм. Многочисленные воронки и осколки свидетельствуют о том, что огонь по жилому кварталу города велся именно из орудий", – цитирует агентство представителя командования ДНР.

ДАН также пишет, что "установлен факт повреждения 13 жилых домов по улицам Химиков, Гродненская, Северодвинская, Арбатская, Дружбы и Лесхозная". А в концерне Донбассгаз им сообщили, что аварийно-диспетчерская служба зафиксировала там многочисленные повреждения распределительных газопроводов.

Как сообщал Корреспондент.net, за минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 20 обстрелов по позициям украинских военых, в том числе и из артиллерии калибром 152 и 122 мм.
Korrespondent
Ещё по теме:
Боевики из "Градов" обстреляли Крымское - ВИДЕО
Гумпомощь от Путина: Донбасс кормят испорченными продуктами
Задержана админ сепаратистских групп в соцсетях
ОБСЕ: Из России на Донбасс въехали 30 тыс. военных
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
75% беженцев никогда не вернутся на Донбасс
noimageФОТО: В Киеве на рынке Юность бульдозерами снесли 20 киосков
noimageНАБУ изучает записи Онищенко
noimageВ Украине католическое Рождество станет праздником
noimageДевушка "в рамках квеста" прыгнула с многоэтажки в Мариуполе
Лента новостей
Загрузка...