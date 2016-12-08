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Новости
Украина
8 декабря 16, 17:58
НАБУ изучает записи Онищенко
онищенко
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Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование сведений народного депутата Александра Онищенко.

Дело открыто по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды. Об этом в четверг, 8 декабря, в Киеве, на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Напомним, в начале декабря объявленный в национальный розыск и находящийся за пределами Украины народный депутат Онищенко обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов.

Он заявил, что записывал свои беседы с Порошенко на ручные часы с диктофоном, а затем

передал этот компромат американским спецслужбам 29 ноября.

Как сообщал УРА-Информ, 6 декабря НАБУ заявило, что проводит проверку изложенных в зарубежной прессе данных. Чуть позже появились первую аудиозапись, на котором представлен разговор самого Онищенко с его коллегой Олесем Довгим.

В ходе разговора собеседники обсуждают некие схемы, которые позволяют, как можно понять, разрешить проблемы в отношениях Онищенко и украинских властей.
URA-Inform
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