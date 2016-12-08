75% беженцев никогда не вернутся на Донбасс

Около 75 процентов людей, которые стали переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Сейчас мы имеем статистику, по которой около 75 процентов людей, которые стали вынужденными переселенцами, уже при любых обстоятельствах не вернутся на Донбасс. Это требует огромных переформатирований в государственной политике относительно будущего не только вынужденных переселенцев, но и вообще общества", - сказал Тука.

Он добавил, что ни общество, ни общественные организации не были готовы к такому массовому явлению, надеясь, что военные действия быстро закончатся и люди вернутся в свои места проживания.

Отметим, в ООН недовольны заботой Киева о переселенцах.

Как говорят эксперты, почти половине переселенцев денег хватает только на еду.

Между тем, на днях власти заявили о запуске плана гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому пострадавшим выделят 214 миллионов долларов.