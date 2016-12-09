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Новости
Украина
9 декабря 16, 09:28
Боевики обстреляли Пески из минометов
АТО,
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На протяжении последних суток, четверга, 8 декабря, российские наемники 15 раз вели огонь по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, боевики вчера днем из 120 миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в районе поселка Пески. При этом из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия была обстреляна Авдеевка на Донецком направлении.

На Мариупольском направлении враг из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия обстрелял населенные пункты Широкино, Талаковка, Марьинка и Водяное.

На Луганской направлении поздно вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и зенитных установок обстреляли Лобачево и Новоалександровку.

Напомним, 7 декабря, российские наемники и боевики не прекращали обстреливать украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции. Противник 20 раз открывал огонь по позициям украинских военных.
URA-Inform
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