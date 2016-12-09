Могерини обвинила РФ в подрыве безопасности Европы

Он был основан на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности государств. Сейчас эти ключевые принципы не уважаются.

Нарушаются границы и не действует мирное урегулирование споров и свободного выбора государствами своего будущего. Кризис в Украине до сих пор не решен, и регион продолжает страдать из-за длительных конфликтов.

Об этом в Гамбурге, где в четверг, 8 декабря, открылся Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Она также заверила, что незаконная аннексия Крыма и действия российских властей на Востоке Украины является "вопиющим нарушением принципов ОБСЕ и международного права".

При этом верховный представитель ЕС вновь заявила, что ЕС никогда не признает аннексию Крыма и призвала мировое сообщество содействовать его возвращению в состав Украины. Могерини уверена в необходимости полного, безопасного и беспрепятственного доступа миссии наблюдателей ОБСЕ на всю территорию Украины, включая границу с Россией, а также расширения деятельности миссии на российские контрольно-пропускные пункты.

Напомним, Европейский союз готов увеличить поддержку реализации минских соглашений по Украине и поддерживать введение миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности местных выборов на Донбассе.