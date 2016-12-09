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Новости
Украина
9 декабря 16, 10:09
Сенат призывает Трампа предоставить Украине летальное оружие
сенат США
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В четверг двухпартийная группа американских сенаторов в письме призвала избранного президента Дональда Трампа больше помогать Украине и противостоять агрессивному поведению России. "Незаконная аннексия Крыма Россией никогда не должна быть принята".

В четверг двухпартийная группа американских сенаторов в письме призвала избранного президента Дональда Трампа больше помогать Украине и противостоять агрессивному поведению России, пишет Фелиция Шварц в The Wall Street Journal.

"12 республиканцев и 15 демократов призвали Трампа в качестве помощи предоставить Украине смертоносное оружие, а также оставить в силе санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма и дестабилизирующие действия на востоке Украины", - говорится в статье.

"Данный конфликт в сердце Европы далеко не завершен, - пишут сенаторы. - Эти действия в Крыму и других частях Восточной Украины опасным образом нарушают устоявшиеся дипломатические, юридические и оборонные нормы".

Команда по управлению переходом власти к Трампу не ответила на просьбу о комментарии, сообщает Шварц.

"Сенаторы сказали в письме, что хотят добиться того, чтобы союзники США не подвергали сомнению преданность Вашингтона Организации североатлантического договора (НАТО) и мировой оборонной системе", - передает журналистка.

"Мы полагаем, что незаконная аннексия Крыма Россией никогда не должна быть принята, а санкции, наложенные на Россию за ее поведение на востоке Украины, не следует снимать, пока не выполнены ключевые положения Минского соглашения, - пишут сенаторы. - Лидерство США в сфере сохранения этих трансатлантических санкций должно оставаться приоритетом".

Inopressa
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