Гололедица в Киеве: около 200 пострадавших

В Киеве из-за травм на скользких дорогах 164 человека обратились в больницы, 39 из них были госпитализированы. Об этом сообщил начальник управления из чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 9 декабря.

По словам Ткачука, в столице из-за гололеда также было большее количество ДТП, однако никаких серьезных чрезвычайных ситуаций не произошло.





Чиновник отметил, что накануне уборкой и посыпкой дорог занимались 500 единиц коммунальной техники. В общей сложности было задействовано 4,5 тысяч человек, сотрудников коммунальных предприятий, которые принимали участие в очистке гололеда.





Отметим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Украине сохранится теплая погода – воздух прогреется до +5…6 градусов выше нуля, также ожидаются дожди.



