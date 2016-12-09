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Новости
Украина
9 декабря 16, 12:11
Гололедица в Киеве: около 200 пострадавших
Гололедица
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Госпитализированы 39 пострадавших.
Госпитализированы 39 пострадавших.

В Киеве из-за травм на скользких дорогах 164 человека обратились в больницы, 39 из них были госпитализированы. Об этом сообщил начальник управления из чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 9 декабря.

По словам Ткачука, в столице из-за гололеда также было большее количество ДТП, однако никаких серьезных чрезвычайных ситуаций не произошло.

Чиновник отметил, что накануне уборкой и посыпкой дорог занимались 500 единиц коммунальной техники. В общей сложности было задействовано 4,5 тысяч человек, сотрудников коммунальных предприятий, которые принимали участие в очистке гололеда.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Украине сохранится теплая погода – воздух прогреется до +5…6 градусов выше нуля, также ожидаются дожди.
Korrespondent
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