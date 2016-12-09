Москва допускает обмен Сенцова как в случае с Савченко

В России допускают возможность обмена украинских заключенных и заложников, находящихся в РФ на задержанных в Украине россиян, подозреваемых в разведывательно-подрывной деятельности. Об этом во время встречи глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, возможно ли освобождение заложников-украинцев, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Станислава Клыха, Лавров ответил: "Что касается этих людей, здесь есть юридические возможности, они уже использовались, когда состоялся обмен Надежды Савченко. В украинских тюрьмах тоже есть российские граждане".

Глава российского внешнеполитического ведомства от уточнений воздержался, добавив, что все зависит от того, как эти возможности использовать.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал "иметь в виду" дело Сенцова.

Ранее Россия отказала в экстрадиции Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко. Более того, Сенцова перевели в штрафной изолятор.