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Новости
Украина
9 декабря 16, 14:15
Москва допускает обмен Сенцова как в случае с Савченко
Сенцов
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В российском МИД допускают возможность подобного обмена.
В российском МИД допускают возможность подобного обмена.

В России допускают возможность обмена украинских заключенных и заложников, находящихся в РФ на задержанных в Украине россиян, подозреваемых в разведывательно-подрывной деятельности. Об этом во время встречи глав МИД стран-членов ОБСЕ заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, возможно ли освобождение заложников-украинцев, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Станислава Клыха, Лавров ответил: "Что касается этих людей, здесь есть юридические возможности, они уже использовались, когда состоялся обмен Надежды Савченко. В украинских тюрьмах тоже есть российские граждане".

Глава российского внешнеполитического ведомства от уточнений воздержался, добавив, что все зависит от того, как эти возможности использовать.

Как сообщал Корреспондент.net, 2 декабря президент РФ Владимир Путин пообещал "иметь в виду" дело Сенцова. 

Ранее Россия отказала в экстрадиции Сенцова, а также общественного активиста Александра Кольченко. Более того, Сенцова перевели в штрафной изолятор. 
Korrespondent
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