В Киеве закрывают школы на карантин

В Киеве закрыты на карантин 10 школ, в эфире телеканала 112 Украина сообщила зампред КГГА Анна Старостенко.

"На сегодня около 10 школ уже приняли такое решение (ввести карантин). Есть такие случаи, когда школа полностью закрыта на карантин, есть такие случаи, когда закрывают 1-8 классы или только начальную школу", - отметила она.

"Средняя цифра заболеваемости детей в школах около 18%, что является меньше эпидпорога, который составляет 20%. В некоторых школах и классах мы видим значительное превышение этой цифры. Поэтому мы дали возможность каждой школе самостоятельно определить, вводят ли они карантин. Школа даже может определить конкретные классы, где вводится карантин", - добавила Старостенко.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что на карантин начали закрывать школы Днепропетровской области.