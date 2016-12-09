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Новости
Украина
9 декабря 16, 14:19
РФ официально уведомила Украину о статусе Януковича - Фото
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Генеральная прокуратура Украины в пятницу, 9 декабря, получила официальное уведомление от властей России о статусе бывшего президента Виктора Януковича.

Документ вместе с заявлением об отказе принять подозрение в государственной измене передал в ГПУ адвокат Януковича Виталий Сердюк. Согласно документу, Виктор Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

Как сообщают СМИ, свидетельство Януковичу было выдано Управлением Федеральной Миграционной Службы России по Ростовской области 26 ноября 2015 года на один год. Позже оно было продлен еще на год - до ноября 2017 года.

В документе также сказано, что Янукович поставлен на учет в Советском районе Ростова-на-Дону. Свидетельство является документом, удостоверяющим личность его владельца, и подтверждает законность пребывания данного лица на территории Российской Федерации, а лицо, которое получило временное убежище, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности, - сказано в документе, который предоставит Сердюк ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что вернул генеральному прокурору Украины Юрию Луценко подозрение, который он вручил его подзащитному во время допроса по видеосвязи.
URA-Inform
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