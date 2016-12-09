В Украине прошли испытания новой БМП - Фото

В Украине прошла испытания модернизированная боевая машина пехоты (БМП) с новой цифровой системой управления огнем.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, новая БМП разработана на Житомирском бронетанковом заводе и укомплектована цифровой системой управления огнем Охотник.

Сообщается, что эта система способна в автоматическом режиме распознавать и отслеживать цели. Благодаря ей, БМП можно использовать не только как средство транспортировки и огневой поддержки подразделений, но и как автономную боевая единица с дистанционным управлением.





Кроме того, Охотник оснащен немецким двигателем, современным боевым модулем с пушечно-ракетным вооружением и комплексом снижения заметности.





Как сообщал Корреспондент.net, 5 декабря в Украине испытали грузовой беспилотник для армии.



