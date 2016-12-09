Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.44
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Новости
Украина
9 декабря 16, 14:22
В Украине прошли испытания новой БМП - Фото
БМП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В машине установлена цифровая система управления огнем.
В машине установлена цифровая система управления огнем.

В Украине прошла испытания модернизированная боевая машина пехоты (БМП) с новой цифровой системой управления огнем.

Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, новая БМП разработана на Житомирском бронетанковом заводе и укомплектована цифровой системой управления огнем Охотник.

Сообщается, что эта система способна в автоматическом режиме распознавать и отслеживать цели. Благодаря ей, БМП можно использовать не только как средство транспортировки и огневой поддержки подразделений, но и как автономную боевая единица с дистанционным управлением.

Кроме того, Охотник оснащен немецким двигателем, современным боевым модулем с пушечно-ракетным вооружением и комплексом снижения заметности.

Как сообщал Корреспондент.net, 5 декабря в Украине испытали грузовой беспилотник для армии. 
Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
АТО: под обстрелом Авдеевка и Марьинка
АТО: Ситуация остается напряженной
АТО: бои под Авдеевкой
Обстрелы на Донбассе не стихают
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медведчук: Коррупция в Украине уже невиданных масштабов
noimageГолландия "уничтожит" ассоциацию Украины с ЕС
noimageРФ официально уведомила Украину о статусе Януковича - Фото
noimageВ Киеве закрывают школы на карантин
noimageМосква допускает обмен Сенцова как в случае с Савченко
Лента новостей
Загрузка...