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Новости
Украина
9 декабря 16, 14:22
Голландия "уничтожит" ассоциацию Украины с ЕС
Рютте
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Голландия намерена "потопить" торговое соглашение, а также договоренности о безопасности между ЕС и Украиной.

Это произойдет в случае неполучения юридически обязывающих гарантий на саммите евролидеров уже в ближайшее время. Такие сведения передает The Financial Times.

В интервью изданию руководитель голландского правительства Марк Рютте пояснил свои требования о решении, подписанного председателями правительств стран ЕС. При это он подчеркнул, что подобное соглашение "не будет создавать гарантии защиты для Украины или быть шагом на пути к ее членству в блоке в конечном итоге".

"Если мы не получим этого, на следующий день мы внесем в парламент закон, в котором будет заявление, что мы не будем ратифицировать Соглашение об ассоциации", – заметил Рютте.

Однако, если лидерам ЕС все же удастся достигнуть компромисса, то он вряд ли будет поддержан в Нидерландах.

"Должно быть юридическое обязательство. В противном случае, я не хочу возвращаться с этим в парламент", – резюмировал дипломат.

Он дал ясно понять, что не настраивает голландцев отклониться от соглашения с Украиной.
URA-Inform
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