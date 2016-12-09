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Новости
Украина
9 декабря 16, 14:23
Медведчук: Коррупция в Украине уже невиданных масштабов
Медведчук
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Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе, подчеркивает лидер Украинского выбора.
Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе, подчеркивает лидер Украинского выбора.

Через три года усиленной борьбы с коррупцией в Украине она не только процветает, но и достигла невиданных прежде масштабов. Об этом в своем блоге пишет лидер Украинского выбора – Право народа Виктор Медведчук.

Он напомнил, что накануне международного дня борьбы с коррупцией Европейская счетная палата опубликовала отчет по Украине, уделив особое внимание борьбе с коррупцией.

"Несмотря на усилия по реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе… Олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой информации Украины – этот вердикт европейских экспертов фактически стал приговором украинским реформаторам", – отметил политик.

По его мнению, вместо рая для инвесторов Украина превратилась в рай для коррупционеров. "В рейтинге стран мира по уровню восприятия коррупции наша страна находится на 130-м месте, на одной строке с Никарагуа и Парагваем.

"И никакие отчеты-доклады украинских реформаторов не убедят в обратном", – констатировал Медведчук.

Общество, живущее на нищенские зарплаты и пенсии, считает политик, шокировали обнародованные декларации чиновников и нардепов — миллионы наличными, церкви, мощи святых, особняки, предметы роскоши.
Ранее Международный валютный фонд заявил, что, несмотря на некоторый прогресс в создании институтов по борьбе с коррупцией, заметных результатов в осуждении высокопоставленных чиновников-взяточников и изъятии доходов нет.
Korrespondent
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