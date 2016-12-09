Медведчук: Коррупция в Украине уже невиданных масштабов

Через три года усиленной борьбы с коррупцией в Украине она не только процветает, но и достигла невиданных прежде масштабов. Об этом в своем блоге пишет лидер Украинского выбора – Право народа Виктор Медведчук.

Он напомнил, что накануне международного дня борьбы с коррупцией Европейская счетная палата опубликовала отчет по Украине, уделив особое внимание борьбе с коррупцией.





"Несмотря на усилия по реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе… Олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой информации Украины – этот вердикт европейских экспертов фактически стал приговором украинским реформаторам", – отметил политик.





По его мнению, вместо рая для инвесторов Украина превратилась в рай для коррупционеров. "В рейтинге стран мира по уровню восприятия коррупции наша страна находится на 130-м месте, на одной строке с Никарагуа и Парагваем.





"И никакие отчеты-доклады украинских реформаторов не убедят в обратном", – констатировал Медведчук.





Общество, живущее на нищенские зарплаты и пенсии, считает политик, шокировали обнародованные декларации чиновников и нардепов — миллионы наличными, церкви, мощи святых, особняки, предметы роскоши.

Ранее Международный валютный фонд заявил, что, несмотря на некоторый прогресс в создании институтов по борьбе с коррупцией, заметных результатов в осуждении высокопоставленных чиновников-взяточников и изъятии доходов нет.



