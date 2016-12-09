15 декабря ЕС рассмотрит закон для безвиза

Европарламент рассмотрит законопроект, предусматривающий приостановку действия безвизового режима для третьих стран 15 декабря, говорится на сайте органа.

Сообщается, что дебаты по данному вопросу состоятся 14 декабря, а 15 декабря в повестке дня пленарного заседания указано, в частности, голосование по вопросу приостановки действия безвиза

Отметим, для для безвиза Европарламент должен принять два решения – о введении нового механизма приостановления безвиза и о переносе Украины в "безвизовый список". После этого такие же решения должен одобрить Совет ЕС.

Также напомним, на сайте Совета Евросоюза сказано, что Украина получит безвиз с ЕС одновременно со стартом работы нового механизма приостановления безвиза.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Европарламент утвердит безвизовый режим с Украиной в течение первой-второй пленарной неделе законодательного органа ЕС.