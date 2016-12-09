Хуг посетит участки разведения сил на Донбассе

Хуг, в частности, встретится с представителями СЦКК, а также посетит три участка разведения сил и направит запрос представителям "ЛДНР" на данную встречу.

С 12-го до 16-е декабря замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг будет с визитом на востоке Украины – он намерен оценить ситуацию с безопасностью и призвать заинтересованные стороны способствовать нормализации в Украине ситуации – сказано в сообщении.

Хуг также посетит Донецкую и Луганскую области, проведет встречи с командами СММ, с представителями центра по координации и с другими собеседниками.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг сообщил про условия введения на Донбассе полицейской миссии.