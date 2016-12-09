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Новости
Украина
9 декабря 16, 17:41
Хуг посетит участки разведения сил на Донбассе
Хуго,Броос
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Первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшие пять дней - с 12 декабря будет пребывать на Донбассе.

Хуг, в частности, встретится с представителями СЦКК, а также посетит три участка разведения сил и направит запрос представителям "ЛДНР" на данную встречу.

С 12-го до 16-е декабря замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг будет с визитом на востоке Украины – он намерен оценить ситуацию с безопасностью и призвать заинтересованные стороны способствовать нормализации в Украине ситуации – сказано в сообщении.

Хуг также посетит Донецкую и Луганскую области, проведет встречи с командами СММ, с представителями центра по координации и с другими собеседниками.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг сообщил про условия введения на Донбассе полицейской миссии.
URA-Inform
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