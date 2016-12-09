НАБУ из-за деклараций открыло новые дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло еще четыре уголовных дела по результатам анализа e-деклараций чиновников, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Вчера мы возбудили очередные четыре дела по результатам анализа деклараций чиновников, которые уже представлены по новому порядку", - отметил он.

Первые дела по e-декларациям НАБУ открыло 17 ноября. Два производства открыты относительно народных депутатов и один – в отношении судьи.

Также отметим, что нарушения в е-декларациях нашли у 53 депутатов.