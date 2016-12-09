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Украина
9 декабря 16, 18:16
НАБУ из-за деклараций открыло новые дела
НАБУ
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По результатам анализа деклараций чиновников открыли еще четыре уголовных производства.
По результатам анализа деклараций чиновников открыли еще четыре уголовных производства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло еще четыре уголовных дела по результатам анализа e-деклараций чиновников, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Вчера мы возбудили очередные четыре дела по результатам анализа деклараций чиновников, которые уже представлены по новому порядку", - отметил он.

Первые дела по e-декларациям НАБУ открыло 17 ноября. Два производства открыты относительно народных депутатов и один – в отношении судьи.

Также отметим, что нарушения в е-декларациях нашли у 53 депутатов.
Korrespondent
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