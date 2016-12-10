Возле офиса Порошенко пианист сыграл реквием (ВИДЕО)

В центре Киева, недалеко от Администрации президента, устроил уличный концерт пианист Piano Extremist, который во время Майдана играл на баррикадах на улице Грушевского и в Доме профсоюзов, передает Цензор.НЕТ.

"На фортепиано, которое сохранилось еще с Майдана, в частности, музыкант сыграл композицию "Реквием по мечте – как символ отсутствия за три года тех изменений, которых требовали участники революции", – говорится в сообщении.