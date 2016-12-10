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Украина
10 декабря 16, 18:19
Возле офиса Порошенко пианист сыграл реквием (ВИДЕО)
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Музыкант играл на фортепиано, которое сохранилось еще с Майдана.

В центре Киева, недалеко от Администрации президента, устроил уличный концерт пианист Piano Extremist, который во время Майдана играл на баррикадах на улице Грушевского и в Доме профсоюзов, передает Цензор.НЕТ.

"На фортепиано, которое сохранилось еще с Майдана, в частности, музыкант сыграл композицию "Реквием по мечте – как символ отсутствия за три года тех изменений, которых требовали участники революции", – говорится в сообщении.


Сам музыкант заявил, что "сейчас очень х…рово", но он верит в украинцев. 

Митингующие скандировали "Свободу политзаключенным!", "Революция!", а также выражали недовольство действиями главы МВД Арсена Авакова.


Как сообщал Корреспондент.net, вечером 1 декабря к Администрации президента пришли протестующие с призывами "прекратить репрессии против патриотов и освободить политических заключенных".
Korrespondent
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