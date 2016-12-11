Как украинцев унижают в ЕС?

Украинцев в польских аэропортах досматривают с элементами "хамства, унижения и бесправия". Об этом в Facebook сообщил нардеп Андрей Артеменко, который побывал в польском Катовице.





По его словам, к гражданам ЕС и России отношение совсем другое.

"Граждане ЕС, США, Канады и других стран, даже России (!) проходят без очереди, а украинцев дактилоскопируют, требуют подтверждение наличия денег, бронировки гостиницы и обратного билета", - пишет депутат о паспортном контроле в польском аэропорту.





Многих украинцев задерживают и ведут в комнату специального досмотра, свидетельствует Артеменко. Итого процедура досмотра для всего рейса из Украины заняла три часа.





"А на выходе нас всех ждал еще один сюрприз - польские таможенники устроили досмотр с пристрастием, все чемоданы через сканер, как во времена забытого совка", - пишет нардеп.





При этом Артеменко ожидает ужесточения досмотра после введения безвизового режима с ЕС.





"Украина превращена в буферную зону, которая выполняет защитную функцию восточных границ ЕС, и, естественно, всех европейцев это положение вещей целиком устраивает", - заявляет депутат.



