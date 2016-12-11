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Новости
Украина
11 декабря 16, 16:40
Как украинцев унижают в ЕС?
Аэропорт
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К россиянам относятся с большим уважением, свидетельствует Андрей Артеменко.
Украинцев в польских аэропортах досматривают с элементами "хамства, унижения и бесправия". Об этом в Facebook сообщил нардеп Андрей Артеменко, который побывал в польском Катовице. 

По его словам, к гражданам ЕС и России отношение совсем другое.
"Граждане ЕС, США, Канады и других стран, даже России (!) проходят без очереди, а украинцев дактилоскопируют, требуют подтверждение наличия денег, бронировки гостиницы и обратного билета", - пишет депутат о паспортном контроле в польском аэропорту. 

Многих украинцев задерживают и ведут в комнату специального досмотра, свидетельствует Артеменко. Итого процедура досмотра для всего рейса из Украины заняла три часа. 

"А на выходе нас всех ждал еще один сюрприз - польские таможенники устроили досмотр с пристрастием, все чемоданы через сканер, как во времена забытого совка", - пишет нардеп. 

При этом Артеменко ожидает ужесточения досмотра после введения безвизового режима с ЕС. 

"Украина превращена в буферную зону, которая выполняет защитную функцию восточных границ ЕС, и, естественно, всех европейцев это положение вещей целиком устраивает", - заявляет депутат. 

Отметим, Евросоюз уже согласовал безвиз для Украины, однако Киев ждет политического решения. 
Korrespondent
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