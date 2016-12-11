Одним из грабителей в Княжичах был бывший сотрудник УБОП

Одним из них был ветеран органов внутренних дел, бывший сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Игорь Касян. По предварительным данным следствия он является весомый фигурой в группе подозреваемых "разбойников из Княжичей".

Сейчас задержанный находится под стражей. Суд установил ему меру пресечения в виде содержания под стражей два месяца без права залога. Об этом в воскресенье, 11 декабря на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.





По его словам, Касян также входил в группу оперативников, охранявших ключевого свидетеля Юрия Нестерова в так называемом деле "милиционеров-оборотней полковника Гончарова".





Тогда удалось разоблачить всю группу, которая специализировалась на похищениях и убийствах, - пояснил Шевченко, добавив, что теперь следствие, которое подозревает эту группу в создании нового преступного конгломерата из нынешних и бывших милиционеров и бандитов, будет также доказывать виновность каждого ее участника.

Напомним, как сообщалось, Шевченковский районный суд города Киева в четверг, 8 декабря, избрал меру пресечения двум подозреваемых, которые готовили разбойное нападение в поселке Княжичи Киевской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, один из задержанных, который пообещал сотрудничать со следствием, будет находится под круглосуточным домашним арестом. Его сообщнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.